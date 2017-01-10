Загадки
10.01.2017 в 15:10
Музыканту Карану во сне является незнакомая женщина. Чтобы узнать, кто она такая, по совету друзей он едет в Раджастан. Местный священник говорит Карану, что тайна загадочной незнакомки скрыта в его прошлой жизни…
Музыканту Карану во сне является незнакомая женщина. Чтобы узнать, кто она такая, по совету друзей он едет в Раджастан. Местный священник говорит Карану, что тайна загадочной незнакомки скрыта в его прошлой жизни…
Сайрус и Эйприл познакомились в интернете. Взаимное притяжение молодых людей растет с каждым днем, и наконец они договариваются о личной встрече...