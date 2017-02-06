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Сыграем свадьбу

Сыграем свадьбу

06.02.2017 в 15:15

Битту и Шрути познакомились на свадебной вечеринке, которую она помогала организовать. А уже через несколько дней они решают вместе открыть собственное агентство по организации свадеб. Кто знал, что это мимолетное знакомство окажется для Битту таким судьбоносным?

Слон мой

Слон мой

06.02.2017 в 21:15

Несправедливо заключенный в тюрьму за преступление, которое он не совершал в юности, Рам ищет повод отомстить Тедже. Выйдя из тюрьмы, Рам изменяет свое имя на Радж и устраивается на работу к Тедже. Однажды Теджа узнает, что Радж влюбился в Джулию. Он пытается встретиться с девушкой, да только она не знает человека по имени Рам и только когда ей показывают фотографию опознает на ней Раджа. Рассерженный на Раджа за то, что он скрывает свою истинную сущность, Теджа вновь отправляет невинного парня в тюрьму, и единственный кто может помочь ему - это его любимый слон.

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