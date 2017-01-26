Разведчики
26.01.2017 в 15:15
Команда агентов разведки получает приказ доставить в Индию самого опасного международного преступника, и ей почти удаётся осуществить невероятный план, но в последний момент случается непредвиденное
Команда агентов разведки получает приказ доставить в Индию самого опасного международного преступника, и ей почти удаётся осуществить невероятный план, но в последний момент случается непредвиденное
Однажды в храме Сидду случайно сталкивается с девушкой и влюбляется в неё с первого взгляда. Девушка отвечает ему взаимностью. Но вот беда – у него уже есть невеста, которую ему выбрал отец...