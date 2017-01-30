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Кашмирская история. Мгновение

Кашмирская история. Мгновение

30.01.2017 в 10:00

Кашмир… Раньше эта местность была более известна как рай на земле. Спецагент Викрам направляется в Кашмир с целью сбора ценной информации Неожиданно, его задача меняется.

Водопад желаний

Водопад желаний

30.01.2017 в 21:15

Действие происходит в современной изменившейся Индии, где трое молодых людей пытаются разобраться в своих чувствах, не особо оглядываясь на вековые традиции.

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