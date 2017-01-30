Кашмирская история. Мгновение
30.01.2017 в 10:00
Кашмир… Раньше эта местность была более известна как рай на земле. Спецагент Викрам направляется в Кашмир с целью сбора ценной информации Неожиданно, его задача меняется.
Кашмир… Раньше эта местность была более известна как рай на земле. Спецагент Викрам направляется в Кашмир с целью сбора ценной информации Неожиданно, его задача меняется.
Действие происходит в современной изменившейся Индии, где трое молодых людей пытаются разобраться в своих чувствах, не особо оглядываясь на вековые традиции.